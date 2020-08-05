"Система автополива": в центре Киева образовался огромный "гейзер" (видео)

Вероятно, прорвало трубу на столичном проспекте Победы.

В центре Киева в среду вечером из-за аварии на водопроводе из-под асфальта забил огромный напор воды.

Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook .

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"Новый гейзер образовался на проспекте Победы, возле путепровода, который ремонтируется на Воздухофлотском проспекте", - говорится в сообщении.

В комментариях жители столицы иронично отреагировали на данный инцидент. "Так это система автоматического полива такая", "Мойка самообслуживания", "Понимаете, сильная жара, трава совсем высохла, обычный режим полива не спасает", - написали корреспонденты.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве на Подоле из-за прорыва трубы образовался новый десятиметровый "фонтан".

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