"Система автополива": в центре Киева образовался огромный "гейзер" (видео)
В центре Киева в среду вечером из-за аварии на водопроводе из-под асфальта забил огромный напор воды.
Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook .
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"Новый гейзер образовался на проспекте Победы, возле путепровода, который ремонтируется на Воздухофлотском проспекте", - говорится в сообщении.
В комментариях жители столицы иронично отреагировали на данный инцидент. "Так это система автоматического полива такая", "Мойка самообслуживания", "Понимаете, сильная жара, трава совсем высохла, обычный режим полива не спасает", - написали корреспонденты.
Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве на Подоле из-за прорыва трубы образовался новый десятиметровый "фонтан".
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