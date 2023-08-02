За часть присвоенных средств, фигурант купил автомобиль премиум класса.

Военная контрразведка СБУ разоблачила масштабную схему разворовывания бюджетных средств в одном из отдельных батальонов морской пехоты ВСУ в Одесской области.

Как говорится в сообщении СБУ, незаконную деятельность организовал бухгалтер финансово-экономического подразделения воинской части. По данным следствия, чиновник начислял зарплату и премию на счета своих знакомых, которые не входят в состав батальона и вообще не проходят службу в ВСУ.

"Для реализации сделки он вносил недостоверную информацию в зарплатные сведения и списки на премирование личного состава воинской части. Чтобы получить доступ к специальным бухгалтерским программам, злоумышленник использовал электронный ключ, который безосновательно получил от начальника финансово-экономической службы батальона", - рассказали детали в СБУ.

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Затем фальсифицированные сведения фигурант подавал в областное управление Госказначейства для начисления заказанных средств в качестве зарплаты и премии для военнослужащих и работников воинской части.

Установлено, что "благодаря схеме" фигурант приобрел авто премиум класса. Всего чиновник разворовал более 10 млн бюджетных денег. В частности, во время обысков по месту работы и проживания бухгалтера обнаружен автомобиль Audi Q7, ценные гаджеты и бытовую технику, которые он приобрел за украденные деньги.

Также выявлено почти 2,5 млн присвоенных гривень на банковских карточках его знакомых, которым чиновник якобы предоставил средства в долг.

Кроме того, у фигуранта обнаружена боевая граната РГО, которая направлена на экспертизу.

Военному бухгалтеру сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Коррупция в Украине

В Украине в последнее время участились случаи разоблачения коррупции в рядах военных. Так, вчера стало известно, что в Одессе правоохранители разоблачили несколько злоумышленников, которые наживались на ремонте военных объектов. По данным пресс-центра СБУ, военная контрразведка спецслужбы ликвидировала коррупционную схему в Одесском военном квартирно-эксплуатационном управлении.

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