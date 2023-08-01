Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В Одессе правоохранители разоблачили несколько злоумышленников, которые наживались на ремонте военных объектов. По данным пресс-центра СБУ, военная контрразведка спецслужбы ликвидировала коррупционную схему в Одесском военном квартирно-эксплуатационном управлении.

"Чиновники регулярно требовали "откаты" от подрядчиков, которые выполняли госзаказ по ремонтным работам на объектах ВСУ в Одесской области. В частности, глава оборонного квартирно-эксплуатационного управления требовал более 400 тыс. грн от представителей местной ремонтно-строительной компании", - рассказали в СБУ.

По данным следствия, размер "гонорара" составлял 20% от общей суммы договора, согласно которому подрядчики должны были провести освещение в здания военного городка для украинских защитников.

Видео дня

Для ведения "переговоров" с предпринимателями и передачи денег чиновник привлек своего подчиненного – руководителя района электрических сетей в Одессе. Этого посредника задержали "на горячем " во время получения им всей суммы "отката".

Кроме того, задокументирована деятельность еще одного участника этой сделки – руководителя аффилированной коммерческой структуры. Этот коммерсант через подконтрольные фирмы выводил в тень и в дальнейшем "конвертировал" в наличные деньги, которые получал якобы за выполнение ремонтных работ на военных объектах.

Во время обысков на рабочих местах участников "схемы" обнаружены вещественные доказательства, в том числе документы и печати фиктивных предприятий.

Сейчас задержанному "посреднику" сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (взятка). Решается вопрос об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также продолжается расследование для привлечения к ответственности главы военного квартирно-эксплуатационного управления и руководителя коммерческой структуры.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Коррупция в Украине - детали

Будут судить одного из заместителей начальника Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации, который шантажировал столичных перевозчиков препятствиями в работе. Чиновник разработал схему, по которой перевозчики должны были платить ежедневную плату с каждого из сотен автобусов, которые выходили на рейсы в Киеве. В частности, чиновник требовал от совладельца трех киевских предприятий 100 тысяч долларов за беспрепятственную деятельность и еще 120 тысяч долларов – за продление договоров на перевозку пассажиров.

За полтора года полномасштабного вторжения России на территорию Украины руководитель областного ТЦК в Днепре, успел оформить на отца несколько автомобилей и две квартиры, его подозревают в незаконном обогащении.