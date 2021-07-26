При содействии должностных лиц военнослужащие, которые ни дня не находились на передовой, оформляли себе статус участников боевых действий с соответствующими льготами и государственными выплатами.

На Днепропетровщине Служба безопасности Украины разоблачила схему "продажи" статуса участника боевых действий.

Как сообщает пресс-центр СБУ, по предварительной информации, противоправный механизм действовал с октября 2020 года. За это время "услугами" злоумышленников воспользовались несколько десятков человек.

Отмечается, что схему организовали чиновники одного из военных гарнизонов Днепропетровской области. По документам, они отправляли военнослужащих в зону проведения ООС, но последние фактически оставались в местах постоянной дислокации.

"После окончания сроков командировки в ООС, военнослужащие, которые ни дня не находились на передовой, оформляли себе статус участников боевых действий с соответствующими льготами и государственными выплатами. Стоила такая "услуга" 50% от ежемесячной премии в 20 тыс. грн, которая устанавливалась им на время пребывания в зоне проведения ООС", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства чиновнику-организатору схемы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления причастности других лиц к совершению указанного правонарушения

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Автор: Светлана Макринская