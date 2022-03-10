9 марта ГСЧС 22 раза выезжала на разминирование в Чернигове / скриншот
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям показали, как спасатели вынимают детонатор из авиационной бомбы.
Видео опубликовано на страницах ГСЧС в соцсетях.
"В течение 9 марта расчетами группы пиротехнических работ и подводного разминирования ГСЧС осуществлялись работы по выполнению 22 заявок по разминированию, которые поступили от жителей города Чернигова", - говорится в посте.
В ГСЧС также показали фото последствий бомбардировки.
Фото ГСЧС
Фото ГСЧС
Как сообщал УНИАН, 9 марта во время авианалета российской авиации на Мариуполь был уничтожен роддом в центре города, а также больница, детское отделение и отделение терапии.
В результате удара ранены 17 человек.