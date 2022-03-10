В ГСЧС также показали фото последствий бомбардировки.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям показали, как спасатели вынимают детонатор из авиационной бомбы.

Видео опубликовано на страницах ГСЧС в соцсетях.

"В течение 9 марта расчетами группы пиротехнических работ и подводного разминирования ГСЧС осуществлялись работы по выполнению 22 заявок по разминированию, которые поступили от жителей города Чернигова", - говорится в посте.

В ГСЧС также показали фото последствий бомбардировки.

Как сообщал УНИАН, 9 марта во время авианалета российской авиации на Мариуполь был уничтожен роддом в центре города, а также больница, детское отделение и отделение терапии.

В результате удара ранены 17 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: