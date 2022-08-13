Соответствующие фото - и видеоматериалы с координатами она распространяла через специально созданный закрытый Telegram-канал.

Служба безопасности Украины задержала 35-летнюю жительницу Киева, которая собирала и распространяла данные о расположении украинских воинских подразделений и стратегически важных объектах критической инфраструктуры столицы.

Как сообщает пресс-служба СБУ женщина имеет антиукраинскую позицию.

Соответствующие фото - и видеоматериалы с координатами она распространяла через специально созданный закрытый Telegram-канал.

Контрразведчики задержали информатора при попытке распространить очередные данные о дислокации военнослужащих одной из воинских частей города.

Сейчас следователи СБУ сообщили ей о подозрении по части 3 статьи 114-2 "Несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движение, перемещение или размещение Вооруженных Сил Украины" Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании злоумышленнице меры пресечения.

Как ранее сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины задержала российского агента, который собирал разведданные о поставках западного вооружения в Украину. Полученную информацию оккупанты планировали использовать для осуществления ракетных ударов по украинским объектам критической инфраструктуры, задействованных для транспортировки зарубежных вооружений.

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