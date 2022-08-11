По данным следствия, предателем оказался житель Киева.

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который собирал разведданные о поставках западного вооружения в Украину.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

Отмечается, что СБУ предотвратила передачу в Россию закрытой информации относительно международного военно-технического сотрудничества нашего государства со странами Запада.

"В ходе следственно-оперативных действий задержаны глубоко законспирированного российского агента, который собирал разведданные о закупках и поставках иностранного оружия и боеприпасов в Украину. Прежде всего злоумышленника интересовали тайные сведения относительно импортируемой военной техники для нужд подразделений ВСУ", - говорится в заметке.

Полученную информацию оккупанты планировали использовать для осуществления ракетных ударов по украинским объектам критической инфраструктуры, задействованных для транспортировки зарубежных вооружений.

Кроме того, в случае получения разведывательных материалов, враг намеревался использовать их для срыва международных договоренностей нашей страны со странами-партнерами в области обороны.

"По данным следствия, предателем является житель Киева, который позиционировал себя как военный эксперт. Установлено, что он был завербован кадровым сотрудником российских спецслужб для проведения разведывательно-подрывной деятельности на территории столичного региона", - сообщили в СБУ.

Отмечается, что для сбора закрытых сведений злоумышленник использовал личные связи, в том числе среди представителей отечественного оборонно-промышленного комплекса.

"Свою "заинтересованность" иностранным вооружением маскировал под видом сбора аналитических данных для "экспертных" публикаций в соцсетях", - говорится в сообщении.

Так, во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили электронные средства связи, которые он использовал для коммуникации с российским "куратором". Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в государственной измене и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, 13 июля стало известно, что на Донетчине две сотрудницы полиции перешли на сторону оккупантов и стали предательницами Украины. Подозреваемые добровольно согласились возглавить должности на временно захваченной территории.

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