Задержаны два брата, которые пытались незаконно выехать из Украины, чтобы избежать призыва на военную службу.

На границе с Молдовой разоблачили канал незаконной переправки призывников, которые хотели уехать из Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Отмечается, что совместно с пограничниками задержаны два брата, которые пытались незаконно выехать из Украины, чтобы избежать призыва на военную службу.

В ГБР рассказали, что системную незаконную переправку мужчин организовал гражданин соседней страны. Он получал по 1,5 тыс. долларов с каждого, кто хотел уехать из Украины. Двое его сообщников увезли задержанных мужчин на несколько километров от пункта пропуска "Серпневое-Басарабяска" в Одесской области, где они и должны были незаконно пересечь границу.

"В Молдове их уже ждали две женщины, которые за дополнительное денежное вознаграждение переправили автомобиль беглецов через пункт пропуска", - говорится в сообщении.

Выезд мужчин из Украины: что известно

Как сообщал УНИАН, в Украине введено военное положение, которое среди прочего предусматривает запрет гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет выезжать за пределы нашего государства.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отметил, что за незаконную переправку за границу уклонистов от воинской обязанности предусмотрено до 9 лет лишения свободы, а транспорт, на котором их вывозят, будут конфисковать.

Несмотря на это украинские мужчины не оставляют попыток покинуть страну. Например, 7 марта на границе с Венгрией пограничники обнаружили мужчину, который прятался от паспортного контроля под вещами в багажнике Lexus пока за рулем была его жена.

8 марта на границе с Молдовой задержали группу из 8 мужчин призывного возраста, среди которых были сын и внук Софии Ротару.

А 12 марта в пункте пропуска "Могилев-Подольский" пограничники отказали в выезде из Украины мужчине, в документах которого значилось, что его освободили от прохождения военной службы из-за беременности и тяжелых родов.

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