Согласно документам, мужчину признали непригодным к военной службе по причине "Беременность, роды и послеродовой период, их последствия" с пометкой "а" – с осложненным течением.

В пункте пропуска "Могилев-Подольский" (граница с Молдовой) 12 марта 2022 года пограничники отказали в выезде из Украины мужчине, в документах которого значилось, что его комиссовали (то есть освободили от прохождения военно службы) из-за беременности и тяжелых родов.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

Отмечается, что предъявитель военного билета с соответствующей записью ехал в Молдову. В документе 53-летнего мужчины значилось, что он снят с воинского учета в 2009 году, но причина снятия была датирована прошлым годом. В частности, значилось, что комиссия городского территориального центра комплектования и социальной поддержки на Луганщине признала мужчину негодным к военной службе по ст. 73 приказа Министерства обороны Украины № 402 от 14.08.2008 года "Беременность, роды и послеродовой период, их последствия" с пометкой "а" – с осложненным течением.

Путешественника пограничники передали в полицию, где должны разобраться, что это - неординарный случай, ошибка или обычное использование поддельных документов, за которое Уголовный Кодекс Украины предусматривает ответственность до 2 лет ограничения свободы.

Как сообщал УНИАН, после российского военного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года в стране ввели военное положение, которое среди прочего предусматривает запрет мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет, выезжать за пределы нашего государства.

Впрочем, некоторые изобретательные украинцы не оставляли попыток уехать за границу и после этого. Так, 7 марта на границе с Венгрией пограничники Мукачевского отряда обнаружили мужчину, который прятался от паспортного контроля под вещами в багажнике Lexus. За рулем авто была его жена.

8 марта на границе с Молдовой задержали группу из 8 мужчин призывного возраста. Они пытались незаконно пересечь границу. Среди них – сын и внук Софии Ротару.