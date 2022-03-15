Ежедневно пограничники задерживают мужчин, которые бегством за границу пытаются уклониться от воинского долга.

За незаконную переправку за границу уклоняющихся от воинской обязанности предусмотрено до 9 лет лишения свободы, а транспорт, на котором их вывозят, будут конфисковывать.

Об этом сообщил в Facebook председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Он отметил, что ежедневно пограничники задерживают мужчин, которые бегством за границу пытаются уклониться от воинского долга.

"Уровень фантазии здесь зашкаливает: кто-то в багажнике машины, кто-то переодевшись в женскую одежду", - сказал Стефанчук.

Председатель ВР отметил, что во время мобилизации бежать из своего государства - "преступление (ст. 336 УК Украины), предательство и большой человеческий стыд". Он отметил, что для тех, кто организовал на этом бизнес, предусмотрено наказание. "В ст. 332 УК Украины установлена строгая ответственность за незаконную переправку лиц через госграницу.

В случае совершения таких действий в отношении нескольких лиц, повторно, или по предварительному сговору группой лиц, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

Если же такие действия совершаются за деньги, лицу грозит лишение свободы вплоть до 9 лет. И, поверьте, в условиях военного положения никакого милосердия к таким горе-дельцам не будет", - подчеркнул председатель ВР.

Он напомнил, что недавно Верховный суд обнародовал свою позицию, по которой наказание для лиц, признанных виновными в совершении уголовных правонарушений в период военного положения, будет приближенным к максимальной границе, предусмотренной УК Украины.

"Также не следует забывать, что транспорт использовался для незаконной переправки лиц через госграницу, подлежит специальной конфискации вместе со всеми "доходами" от такой деятельности", - подчеркнул Стефанчук. Он отметил, что конфискованные машины сейчас очень нужны для обеспечения нашей героической армии и надежного тыла.

"Поэтому прежде чем решиться на такой шаг, лучше подумайте, стоит ли оно тех заработков. Не заставляйте парламент прибегать к более решительным шагам в противодействии этому позорному явлению, как мы это недавно сделали в отношении мародерства", - подчеркнул Стефанчук.

Как сообщал УНИАН, пограничники задержали мужчину, который пытался сбежать заграницу в женском наряде.