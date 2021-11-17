Женщина взяла на воспитание подростков, а потом начала избивать.

В Одесской области в детдоме семейного типа избивали детей.

Об этом сообщили в Болградском районном отделе полиции в Одесской области.

Установлено, что 53-летняя женщина взяла на воспитание в созданный ею детский дом семейного типа мальчиков в возрасте от 11 до 15 лет. Однако трое младших детей начали сбегать из дома, а в последний раз не захотели туда возвращаться.

Как выяснили правоохранители, которые занимались поисками подростков, названная мать избивала их вместе с 20-летним парнем, который до совершеннолетия также был под ее опекой.

В настоящее время младших детей разместили в центре социально-психологической реабилитации. Двое старших мальчиков тоже не хотят оставаться под опекой вышеназванной женщины, но пока остаются в доме семейного типа.

Читайте такжеНа Днепропетровщине избита до смерти 4-летняя девочка: задержан ее отецВ отношении 20-летнего парня и женщины за домашнее насилие полицейские составили протоколы по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме того, в отношении "матери" составлены админдокументы по ст. 184 за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

В настоящее время с семьей продолжают работать специалисты. Вопрос о целесообразности оставления в семье воспитанников вскоре решит административная комиссия по защите прав детей.

Ранее председатель Полтавского областного совета Александр Беленький сообщил, что на Полтавщине воспитатели в детском саду связали 4-летнюю девочку и заклеили ей рот скотчем.

Автор: Лариса Козовая