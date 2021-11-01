Мать утверждает, что ее дочь упала со второго этажа садика.

В городе Пологи Запорожской области ребенок упал в детском саду и получил многочисленные травмы, а воспитатели даже не вызвали скорую помощь.

Об этом сообщает сайт "ZaБор".

Мать пострадавшего ребенка Виктория рассказала, что ее маленькая дочь ходила в ясли всего 10 дней, а 7 сентября там же получила тяжелые травмы. С утра ей позвонила воспитатель садика "Веночек" и сообщила, что их дочь упала в беседке и ударилась головой.

По словам матери, "скорую" в детском саду не вызывали и не оказали девочке никакой помощи. Она не верит в то, что их дочь упала в беседке на территории детского сада.

"Поверхность там ровная. А у ребенка многочисленные травмы", - сказала она.

Она утверждает, что ей позже сказали, что девочка упала со второго этажа садика.

В местной больнице девочке сделали снимок таза и сказали, что у ребенка только ушиб, но позже состояние ребенка стало ухудшатся.

В Детской областной больнице Запорожья, куда родители сами отвезли ребенка, быстро и оперативно оказали помощь их дочери: у нее диагностировали закрытый перелом голени, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. В итоге ребенок пролежал в отделении нейрохирургии 6 дней, ей наложили гипс и она провела в нем 1,5 месяца.

Мать ребенка отмечает, что в местной больнице полностью не обследовали ребенка, в отличии от больницы в Запорожье, где оказали полную медицинскую помощь.

В детском саду делают вид, что ничего не произошло, а воспитательница, которая не уследила за ребенком, продолжает работать. Позже с родителями связалась директор садика и просила приехать в учреждение и решить вопрос "без шумихи". Родители же жалуются на бездействие правоохранительных органов, а мэрия только спустя месяц выделила 4 тысячи гривень на лечение ребенка.

Как сообщал УНИАН, в Запорожье воспитательницу детского сада приговорили к 3 годам лишения свободы за недосмотр за ребенком, который упал с высоты.

Автор: Олег Давыгора