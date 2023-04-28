В центре комплектования утверждают, что видео вырвано из контекста.

В сети наделало шума видео, как представители военкомата в Черкассах избивают мужчину, очевидно, при попытке вручить повестку. В Черкасском областном ТЦК озвучили свою версию событий: мол, военнообязанный начал бить представителей центра комплектования, а опубликованный в сети ролик - вырванный из контекста.

Как рассказали в ТЦК, все произошло вблизи торгового центра в Черкассах. Мужчина якобы начал "вести себя провокационно", увидев военных при исполнении служебных обязанностей.

"Гражданин был задержан, на место происшествия военнослужащие ТЦК и СП вызвали представителей Нацполиции. Прибыв по вызову, они взяли объяснения у участников события. Стоит отметить, что видео вырвано из контекста, обстоятельства значительно шире, чем показано в указанном фрагменте", - говорится в сообщении. Сейчас по данному факту назначена служебная проверка.

Видео дня

В Черкассах представители военкомата избили мужчину - видео

27 апреля по сети начала распространяться видеозапись, на которой мужчину жестоко избили трое военкомов. Украинца несколько раз ударили по лицу, а затем один из мужчин в военной форме сильно ударил его ногами по животу.

Позже в полиции области уточнили, что видео - не фейк. Мужчина действительно стал жертвой жестоких побоев, однако детальной информации относительно того, почему именно возник конфликт, не предоставили. Полиция не исключает, что это могло произойти из-за выдачи повестки.

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