По данным СМИ, авария случилась в районе Коростышева (Житомирская область).

В понедельник, 3 мая, на Житомирской трассе произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие, из-за которого там образовалась огромная пробка.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Отмечается, что авария случилась в районе Коростышева (Житомирская область). По предварительным данным, женщина за рулем Audi на полной скорости врезалась в "Жигули", который ехал в том же направлении.

В результате сильного удара «Жигули» буквально смяло в гармошку, а обломки разбросало по трассе. Водителя легковушки зажало в салоне и его пришлось извлекать спасателям.

В то же время автомобиль Audi почти не пострадал.

На месте работает полиция для выяснения всех обстоятельств аварии.

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Авторы: Денис Прядко, Надежда Бурбела