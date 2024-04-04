Россияне ударили между населенными пунктами Харьковского района.

В Харьковском районе в результате сегодняшней вражеской атаки погиб работник сельхозпредприятия, еще два получили ранения.

Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, оккупанты в 12:47 ударили по Харьковскому району между населенными пунктами.

"В результате атаки погиб гражданский мужчина, который находился во время удара в тракторе. Данные устанавливаются", - рассказал чиновник.

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Обновлено в 15:40. В полиции Харьковской области рассказали детали атаки. По информации правоохранителей, оккупанты нанесли ракетный удар по лесополосе. Вражеский боеприпас попал в землю между двумя населенными пунктами области.

"Рядом работники сельхозпредприятия работали в поле, обрабатывали землю. В результате обстрела погиб мужчина, 1987 года рождения. Ранения получили 21-летний и 55-летний мужчины", - говорится в сообщении.

Тип оружия, которое применили россияне, устанавливается. По факту нарушения законов и обычаев войны открыто уголовное производство.

Атака "Шахедов" на Харьков 4 апреля - детали

Сегодня ночью армия РФ атаковала Харьков "Шахедами". Один из них попал в многоэтажку в Новобаварском районе, вспыхнул пожар.

Известно о четырех погибших - это женщина и трое спасателей, которые прибыли на место обстрела для ликвидации его последствий. Однако туда повторно попал беспилотник. Двое из них от полученных ранений погибли на месте, еще один скончался по дороге в больницу.

В результате атаки погибли Владислав Логинов, Сергей Байдалинов и Владимир Матюшенко. Еще один спасатель пострадал, он в тяжелом состоянии.

По информации начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова, погибшие спасатели - это трое водителей пожарно-спасательной техники.

Еще по меньшей мере двенадцать человек получили ранения.

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