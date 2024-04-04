В результате удара погибли трое работников ГСЧС.

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона прокомментировал ночной удар России по городу, в результате которого погибли люди.

"Это цинизм россиян, мы с начала войны имеем такие случаи. Сегодня ночью, когда приехали наши спасатели, спасать людей, которые были под завалами жилого дома, в который попал "шахед". В этих спасателей попал еще один "шахед", к сожалению, имеем трех погибших работников ГСЧС. Кроме этого, у нас есть 12 раненых, 3 из них в тяжелом состоянии. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы они выжили", - сказал Терехов.

Он также добавил, что сейчас у Харькова большие проблемы с электроснабжением после ударов России по инфраструктуре города.

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"Действительно, не хватает напряжения. Но все больницы запитаны, они имеют генераторы на случай экстренного отключения электроснабжения. Работают в рабочем режиме. Для жилых домов введен график отключения напряжения", - пояснил Терехов.

По словам мэра, в городе также частично восстанавливается работа наземного транспорта и метро.

"Мы сделали все, чтобы работал метрополитен. Поезда работают, но интервал, который есть в час-пик - это 12 минут. А в течение дня он составляет 20 минут. Нам удалось запустить троллейбусные маршруты. Не в полном, конечно, объеме. Но мы запустили их и наращиваем количество. Кроме того, перевозим граждан нашими муниципальными автобусами", - говорит Терехов.

Россия продолжает терроризировать Украину

В ночь на 4 апреля РФ запустила по Украине 20 ударных дронов типа "шахед". Силы ПВО смогли сбить 11 из них.

По информации Института изучения войны, РФ увеличивает количество и масштабы наземных штурмов в Украине. Интенсификация российских штурмов происходит, как правило, одновременно с усилением ракетных ударов и ударов беспилотников по украинским энергетическим объектам.

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