Известно, что Россия нанесла удары по Харькову в ночь на 4 апреля.

Российские оккупанты этой ночью цинично атаковали Харьков. Когда на место попадания прибыли все соответствующие службы, захватчики нанесли повторный удар, в результате чего погибли трое работников ГСЧС и гражданская женщина. Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов показал момент этого повторного вражеского удара по Новобаварскому району Харькова.

"На месте погибли трое работников ГСЧС и гражданская женщина. Следователь полиции и оперативник, который снял эти кадры, успели спастись. Наши погибшие героические коллеги - это трое водителей пожарно-спасательной техники. Этот обстрел произошел в Новобаварском районе, россияне снова били по жилым домам, вспыхнул пожар", - написал он.

По его словам, после повторного удара еще один спасатель получил ранения. Также в больницу на операцию отправили одного полицейского, который получил осколочные ранения.

"Подлая и коварная тактика армии-террористки, которую враг применяет посреди мирного города-миллионника, - это военное преступление. Мы расследуем каждое, уже собираем обломки и доказательства. Искренние соболезнования семьям погибших коллег, эта работа - по-настоящему опасная, все понимают, что каждый выезд может стать последним. Но именно благодаря нашим героям город держится", - отметил Болвинов.

Удары по Харькову: что известно

Как писал УНИАН, в ночь на 4 апреля Россия нанесла массированную атаку "шахедами" по городу Харьков, в результате чего погибли три спасателя, еще один получил ранения.

"Спасатели, прибывшие по вызову на один из адресов, подверглись повторному удару беспилотниками. Двое из них от полученных ранений погибли на месте, еще один скончался по дороге в больницу. Ранения получил также один спасатель. Повреждены три единицы техники ГСЧС", - отметили в ГСЧС Харьковщины.

Позже в МВД раскрыли имена погибших спасателей. В результате циничного обстрела РФ погибли Владислав Логинов, Сергей Байдалинов и Владимир Матюшенко.

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