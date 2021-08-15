Активисты бросались в копов файерами, педардами и дымовыми гранатами, применяли газовые баллончики.

В стычках на Банковой 14 августа пострадали восемь правоохранителей и двое журналистов. В частности – оператора ТСН сбили с ног ударом по голове.

Как говорится в сюжете ТСН, "Национальный корпус "пришел в офис президента, чтобы вступиться за бойцов" Азова", которых недавно задержали по подозрению в разбое. Полицейские хотели проверить, не имеют ли митингующие запрещенных предметов. И политическая акция переросла в масштабную потасовку. В ход пошли дымовые шашки и светошумовые гранаты.

Отмечается, что досталось и журналистам, которые работали между кордонами силовиков и митингующих. Оператор ТСН Антон Филипп прямо во время съемок получил удар в голову и упал на землю. Правоохранители вытаскивали его через специальный коридор.

Активисты кидались в копов файерами, педардами и дымовыми гранатами, применяли газовые баллончики. Силовики в ответ применили газ, всю Банковую затянуло дымом. В это же время за спинами правоохранителей стояли сторонники "Нацкорпуса", которые таки прошли проверку и оказались возле офиса президента. Пока их единомышленники дрались, они пели.

Схватка длилась 20 минут. В конце концов силовики и митингующие начали расходиться по разные стороны. Правоохранители в мегафон снова заявили протестующие таки могут пройти в Офис и провести свою акцию.

Ранее сообщалось, по факту нанесения телесных повреждений журналисту "Букв" Александру Кужельному во время акции возле офиса президента на улице Банковой в Киеве открыто уголовное производство.

"Буквы" опубликовали и видео нападения, которое сняли сами нападавшие. На нем можно видеть, что Кужельного окружила группа молодых людей, они оскорбляют его и требуют удалить фото. Пока журналист пытается что-то объяснить, один из участников без причин начинает его избивать. К избиению подключаются еще несколько человек, журналиста валят на землю и бьют ногами.

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Столкновения возле офиса президента в Киеве

14 августа возле офиса президента на Банковой состоялась акция протеста, организованная "Национальным корпусом". В результате беспорядков пострадали 7 правоохранителей и нацгвардейцы.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что каждый гражданин имеет право на мирный протест, однако любые насильственные действия как в отношении других участников мирного собрания, так и в отношении правоохранителей, не останутся безнаказанными.

Автор: Дмитрий Захаров