Министр Монастырский угрожает привлечь к ответственности всех виновных в беспорядках под ОП.

Каждый гражданин имеет право на мирный протест, однако любые насильственные действия как в отношении других участников мирного собрания, так и в отношении правоохранителей, не останутся безнаказанными.

Об этом после акции протеста под стенами Офиса президента сообщил на своей странице в Facebook министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"Для обеспечения безопасности как митингующих, так и правоохранителей, было принято решение проводить поверхностную проверку на предмет отсутствия опасных для жизни и здоровья предметов - оружия, взрывных устройств, легковоспламеняющихся веществ и тому подобное", - написал министр.

Читайте такжеВ Киеве сегодня избирают меру пресечения членам Нацкорпуса: полиция окружила вход в суд (видео)Однако, добавил он, митингующие отказались проходить такую проверку, и вместо того, чтобы выполнить законные требования полиции, начали прорывать кордоны правоохранителей, в результате чего 8 стражей порядка получили травмы и ожоги.

По факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции начато уголовное производство. Виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной законом.

"Каждый гражданин может реализовать свое конституционное право на участие в мирных и безопасных митингах, но без драк и кровопролития. Любые насильственные действия, как в отношении других участников мирного собрания, так и в отношении правоохранителей, не останутся безнаказанными", - добавил глава МВД.

Напомним, 14 августа возле Офиса президента на Банковой прошла акция протеста, организованного "Национальным корпусом". В результате начавшихся беспорядков пострадали и правоохранители, и нацгвардейцы.

Автор: Тамара Отовская