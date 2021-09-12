Патрульные приговором суда возмущены и будут подавать апелляцию.

Каменка-Бугский районный суд Львовщины вынес неожиданный приговор мужчине, которого подозревали в совершении сразу трех преступлений, в том числе - в стрельбе по полицейским.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Инцидент со стрельбой есть на записях нагрудных камер патрульных. Там можно увидеть, как мужчина стоит напротив копов с бутылкой и ружьем, потом - стреляет. Патрульные говорят - выстрелов было три: вверх и дважды в их сторону.

"Патроны у него не были холостые. Расстояние между нами было 15-20 метров, он стрелял между нами с напарником. Мы слышали, как пролетела пуля", - рассказывал инспектор патрульной полиции Ростислав Зворский.

Задержать его удалось после побега злоумышленник проехал на красный свет ж/д переезд. Он даже снес ограждение остановки и выехал в поле, где застрял в болоте. Уже после этого он угрожал копам убийством, размахивая оружием.

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Рассмотрение резонансного дела длилось в суде полгода и приговор оказался достаточно мягким. Вместо обвинений в покушении на убийство правоохранителей статью переквалифицировали на более мягкую правоохранителям об угрозах, потому что мужчина якобы "не имел умысла причинить смерть копам".

"Совершая покушение на трех человек, осуществление двух выстрелов является недостаточным", - говорится в приговоре суда.

Сам 30-летний осужденный в суде объяснил, что убегал, потому что якобы перепутал правоохранителей с грабителями, пока перевозил в машине Янтарь. А пил за рулем "из-за стресса". Патрульные такими объяснениями и в целом приговором - возмущены.

Мужчине, которого обвиняют в нарушении правил дорожного движения, незаконном хранении янтаря и стрельбе в сторону правоохранителей, назначили условное наказание. Три года с испытательным сроком в два - так решили судьи. А полицейские уже заявили о намерениях обжаловать такой приговор суда.

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Автор: Юрий Годован