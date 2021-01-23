Во Львовской области при столкновении маршрутки с поездом пострадали два человека.
Читайте такжеСмертельное ДТП в Киеве: женщина угодила под колеса авто, "разгуливая" по проезжей части (видео)Об этом Львовская железная дорога информирует в Facebook.
ДТП произошло сегодня утром на железнодорожном переезде 8-го км перегона Ставчаны - Любинь Великий.
«Приближаясь к переезду, водитель маршрутного автобуса сообщением Львов-Пустомыты пренебрег предупреждением световой и звуковой сигнализации, которые запрещали движение автотранспорта, и выехал на переезд. Заметив нарушителя, машинист поезда применил экстренное торможение, однако расстояние до неожиданного препятствия оказалось недостаточным, чтобы предотвратить столкновение», - сказано в сообщении.
В результате аварии получили травмы два пассажира автобуса. Пострадавшие доставлены в медучреждение г. Пустомыты.
В связи с расследованием обстоятельств ДТП на месте происшествия задержано движение двух пригородных поездов. Задержки в движении пассажирских поездов нет.
По предварительным выводам экспертной комиссии, изучающей причины и обстоятельства происшествия, авария произошла по вине водителя маршрутки, который грубо нарушил правила дорожного движения.
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