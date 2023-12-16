В аварии погибли четыре человека.

Во Львовской области произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли сотрудники Государственной специальной службы транспорта.

"16 декабря около 14.30 во время рабочей командировки на Львовщине в результате ДТП погиб заместитель главы администрации Госспецтранслужбы полковник Жигунов Виктор Михайлович, подполковник Кравец Василий Викторович, солдат Сологуб Дмитрий Григорьевич и гражданка Дубровская Наталья Ивановна", – сообщила пресс-служба ГССТ.

Как пишет издание ZAXID.NET со ссылкой на правоохранительные органы, ДТП произошло около 14:30 на трассе Киев-Чоп в селе Сможе. Там столкнулись грузовик Volvo и легковушка Ford Focus на военных номерах. Отмечается, что в ДТП погибли четыре человека – они скончались до приезда "скорой".

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Справка УНИАН. Государственная специальная служба транспорта является специализированным военным формированием в системе Министерства обороны Украины. ДССТ предназначена для обеспечения устойчивого функционирования транспорта в мирное время и в особый период.

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На Харьковщине в аварии погибли шесть человек, еще пятеро – травмировались. В ГСЧС рассказали, что в ДТП попали сразу три автомобиля – легковушка, микроавтобус и грузовик. В полиции уточнили, что столкнулись "Nissan Primastar", грузовик" TATRA "и"Mitsubishi".

В Одесской области правоохранитель на авто врезался в грузовик. Он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП одному из пассажиров ампутировали ноги, еще один человек получил многочисленные переломы и ссадины.

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