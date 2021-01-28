Сегодня в аэропорту "Львов" очевидные зафиксировали на видео, как во время посадки задымился грузовой самолет Ан-12.
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе аэропорта.
Самолет Ан-12 выполнял рейс по маршруту "Чорлу - Львов - Каунас" с посадкой во Львове для дозаправки горючим. Командир самолета отметил, что полет проходил в штатном режиме без отклонений показателей параметров работы двигателей на приборах.
Сообщается, что из-за повышенной влажности во время работы двигателей, продукты сгорания авиационного топлива могут иметь темный вид. Аэропорт продолжил работу в штатном режиме.
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