В аэропорту "Львов" прокомментировали ситуацию с "задымлением" самолета во время посадки.

Сегодня в аэропорту "Львов" очевидные зафиксировали на видео, как во время посадки задымился грузовой самолет Ан-12.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе аэропорта.

Самолет Ан-12 выполнял рейс по маршруту "Чорлу - Львов - Каунас" с посадкой во Львове для дозаправки горючим. Командир самолета отметил, что полет проходил в штатном режиме без отклонений показателей параметров работы двигателей на приборах.

Сообщается, что из-за повышенной влажности во время работы двигателей, продукты сгорания авиационного топлива могут иметь темный вид. Аэропорт продолжил работу в штатном режиме.

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Автор: УНИАН