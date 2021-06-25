Ликвидация последствий непогоды продлится в ближайшие дни, которые будут для местных коммунальщиков рабочими.

Во Львове объявили чрезвычайную ситуацию местного значения в связи с непогодой, которая накрыла город вечером в пятницу.

Об этом информирует пресс-служба горсовета со ссылкой на городского голову Андрея Садового.

По его словам, предстоящие выходные будут рабочими днями для городских коммунальных служб. Для преодоления последствий уже согласовали выделение средств из резервного фонда.

"Очень большой ураган, много осадков, много подтоплений. По состоянию на сейчас есть подтопления только на ул. Торфяной, пока не работают трамваи и троллейбусы – мы их остановили, потому что есть порывы на контактных сетях. Также есть порывы на линиях электроснабжения, поэтому есть перебои с горячей водой в Шевченковском районе. В целом, имеем более 200 деревьев, которые повалило во время непогоды, более 50 крыш требуют ремонта, потому что сорвало части крыши или элементы", - рассказал Садовый.

Непогода также нанесла ущерб памятникам архитектуры во Львове, рассказала начальница городского управления охраны исторического наследия Лилия Онищенко.

"У нас с Доминиканского собора упала одна огромная амфора. Вторая там еле держится почти под куполом. Мы огородили территорию лентой. Завтра ее надо демонтировать, чтобы было безопасно. На Успенской церкви оторвался кусок крыши. Упал также флюгер на Глинянской башне и держится на черепице. Сорвана крыша на пл. Рынок, 10 со стороны ул. Федорова, и часть крыши сорвана на ул. Подвальной, 9 с внутренней стороны", - говорит она.

Человеческих жертв непогода не повлекла, говорят в городском управлении здравоохранения.

"Особо каких-то больших повреждений не было. Единственное, что у роддома на Рапопорта упало два сухих дерева и покосился столб с электрическими проводами. Но вызвали чрезвычайную службу и эту ситуацию налаживают. И в больнице скорой помощи затопило подвал, но тоже вызвали чрезвычайную службу и воду выкачивают. Также в 1-й городской поликлинике выбило щитки, но это все уже убрано. В других заведениях все спокойно, ничего трудного не произошло. Нет информации, чтобы поступали больные с травмами", - отметила Леся Кобецкая, руководительница управления здравоохранения горсовета.

Как сообщал УНИАН, после нескольких дней жары во Львове, пришел ливень и гроза с градом. Непогода длилась не долго, но успела натворить бед. В городе повалены деревья, несколько улиц остались без света, а электротранспорт остановился.

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Автор: Юрий Годован