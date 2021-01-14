Мужчину госпитализировали с многочисленными травмами.

Во Львове мужчина упал с третьего этажа на крышу магазина и проломил ее.

Об этом в Facebook сообщает Патрульная полиция Львовской области.

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Как отмечается, инцидент произошел ночью на ул. Стрыйской.

Охранник магазина рассказал, что мужчина упал ориентировочно со 2-3 этажа и проломил крышу магазина.

Правоохранители увидели мужчину, у которого из головы сильно текла кровь. Они оказали ему доврачебную помощь и остановили кровотечение.

Впоследствии медики госпитализировали 42-летнего жителя Полтавы с многочисленными травмами.

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Автор: Екатерина Лиманская