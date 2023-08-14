Балкон вместе с мужчиной обвалился поздно вечером 13 августа.

Во Львове на улице Под Дубом, 2 обвалился балкон исторического дома. В это время на нем находился мужчина, который упал вместе с обломками на проезжую часть.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич. По его словам, инцидент произошел поздно вечером 13 августа.

После падения с четвертого этажа 43-летний мужчина еще был жив, но, как рассказали в Первом медицинском объединении Львова, его госпитализировали в состоянии самой тяжелой комы, то есть без сознания. Рано утром он умер в больнице.

"Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Сердце еще некоторое время работало, врачи делали все возможное, чтобы спасти мужчину. Однако в 04:00 утра он умер", - говорится в сообщении.

Во Львовском горсовете сообщили, что коммунальщики огородили участок и демонтируют балконы, которые повредились от падающих элементов.

"Фасад этого дома ремонтировали к открытию торгового центра "Форум" менее десяти лет назад. Специалисты обследуют участок и выясняют детали инцидента", - говорится в сообщении.

Реставрация балконов во Львове - что известно

В 2019 году во Львове утвердили Программу софинансирования реставрации балконов в жилых домах-памятниках архитектуры. В течение 2020-2021 годов в сотрудничестве с жителями было отреставрировано 5 балконов и два эркера в доме на ул. Стецкая, 4.

В прошлом году из-за полномасштабного вторжения России программа была приостановлена. Но в мае этого года ее восстановили. Как отметила руководитель управления охраны исторической среды Львовского горсовета Марианна Мороз, пока новые заявки от жителей на реставрацию приниматься не будут, а будут прорабатываться те, что были поданы в 2020-2021 годах.

Другие новости Львова

Как сообщал УНИАН, ранее во Львове возле уличной кофейни женщина едва не стала жертвой бетонной конструкции, которая обвалилась с консоли в виде скульптуры атланта. Бетонная рука скульптуры упала возле прохожей.

К сожалению, элементы фасадов из домов в центре Львова падают достаточно регулярно. В частности, в центре Львова на улице Федорова с фасада дома на голову 16-летней девушки упал кирпич. А с крыши дома в центре Львова на площади Мицкевича, 6/7 отвалилась часть фасада и упала на молодую девушку.

Вас также могут заинтересовать новости: