В августе 2020 года во время передачи очередной партии изготовленной «продукции» наркодельцов задержали.

Во Львове будут судить четырех человек, которые изготавливали метадон в лаборатории вуза и сбывали его через интернет-магазин.

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Об этом сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора.

"Львовской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении четырех участников организованной преступной группы с межрегиональными связями, которые наладили сеть по изготовлению, фасовке, перемещению и сбыту особо опасных наркотических средств (ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313, ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Украины)», - говорится в сообщении.

По данным следствия, заведующий лаборатории одного из львовских вузов наладил системное производство на территории университета метадона для дальнейшей реализации по всей территории Украины.

"А остальные трое участников группы, среди которых владелец и работники кальян-бара во Львове, сбывали наркотик в заведении и через интернет-магазин, отправляя по почте по предварительной предоплате», - говорится в сообщении.

В августе 2020 года во время передачи очередной партии изготовленной «продукции» организатора и трех участников группировки задержали и изъяли наркотики.

В целом задокументирована причастность обвиняемых к 25 эпизодам противоправной деятельности, в частности изготовлению и сбыту метадона общим весом более 4,5 кг, стоимость которого на «черном рынке» составляет около 2,7 млн грн, а также к содержанию мест для незаконного производства наркотических средств и психотропных веществ.

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Автор: Юлия Янкевич