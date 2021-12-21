Он представился ей врачом.

Во Львове задержали мужчину, который приставал к ученице 2-го класса в школьном туалете.

Об этом сообщают в полиции Львовской области.

Ранее мать семилетней школьницы сообщила в полицию, что неизвестный зашел в школьный туалет и пытался совершить в отношении ребенка развратные действия.

Полицейские задержали неоднократно судимого 50-летнего киевлянина в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины,

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Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, что мужчина переоделся в женскую одежду и сказал ребенку, что он - врач.

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