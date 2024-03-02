Правонарушителями оказались граждане в возрасте от 24 до 28 лет.

Четверо граждан Израиля 29 февраля устроили стрельбу на улицах Умани (Черкасская область). Нацполиция задержала нарушителей за мелкое хулиганство и требует, чтобы они немедленного вернулись в свою страну до 4 марта. Об этом информирует Полиция Черкасской области.

Отмечается, что в полицию обратились местные жители, которые сообщили, что на улице во время движения автомобиля Toyota Sienna иностранцы устроили стрельбу.

"Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия, изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных в городе в рамках программы "Безопасная Черкасская область", и установили местонахождение правонарушителей. Ими оказались четверо граждан Израиля в возрасте от 24 до 28 лет", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, у 27-летнего мужчины во время поверхностной проверки полицейские обнаружили стартовый пистолет Retay и 39 патронов к нему. На нарушителя участковые офицеры полиции составили административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) КУоАП.

"Также работники Уманского отдела Центрально-южного межрегионального управления ГМС приняли решение о принудительном возвращении четырех граждан в страну происхождения и до 4 марта этого года они должны самостоятельно покинуть территорию. А 27-летнему нарушителю миграционщики запретили въезд в Украину до марта 2027 года", - отметили в полиции.

Иностранцы в Украине - последние новости

В Нацгвардии отныне смогут служить иностранцы. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Согласно документу, иностранцы могут служить по контракту как на рядовых должностях, так и на должностях сержантского и старшинского состава.

Отмечается, что иностранцы, которые на законных основаниях находятся на территории Украины, ранее не судимы и соответствуют требованиям прохождения военной службы, определенными Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", могут быть приняты в добровольном порядке (по контракту) на военную службу в Национальную гвардию Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: