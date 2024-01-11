У людей забирали документы и средства связи.

В Днепре задержана группа лиц, которые удерживали 50 человек в трудовом рабстве. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, четверо жителей города Днепра организовали противоправную схему вербовки граждан для содержания их в трудовом рабстве – на безвозмездных сельскохозяйственных и строительных работах на территории области.

Отмечается, что внутренне перемещенных лиц и социально незащищенных граждан, не имевших постоянного места жительства, они подыскивали на вокзалах. "Путем обмана приглашали их в так называемый "реабилитационный центр", который функционировал под прикрытием общественной организации, обещали бесплатное жилье, питание и трудоустройство. Зато людей заселяли в дом с ненадлежащими условиями для проживания и заставляли безвозмездно работать на самых тяжелых работах", - сообщает прокуратура.

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При этом "рабовладельцы" отбирали у людей документы и средства связи, если завербованные пытались самостоятельно покинуть место удержания, то участники группы оказывали на них психологическое давление и угрожали применить силу.

В прокуратуре отмечают, что во время проведения обысков на территории дома находилось 50 человек, они были освобождены, а также изъяты черновые записи, телефоны, автомобили. Четверо участников группы задержаны и сообщено о подозрении по факту вербовки, перемещения людей с целью трудовой эксплуатации (ч. 2 ст. 149 УК Украины). Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Другие случаи трудового рабства

Как сообщал УНИАН, в Киеве пресекли деятельность преступной группы из шести человек, которые содержала в трудовом рабстве 120 человек.

В пресс-службе Киевской городской прокуратуры сообщали, что участники преступной группы на железнодорожных вокзалах Киева, Днепра и Одессы вербовали граждан, которые находились в сложных жизненных условиях и не имели постоянного места жительства. Пострадавшим обещали работу на агропредприятии в Днепропетровской области, зарплату от 3000 до 4000 грн в месяц, бесплатное жилье и питание. Вместо этого людей расселяли в полуразвалившихся домах и заставляли безвозмездно работать по 12-16 часов в сутки на самых тяжелых работах.

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