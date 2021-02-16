В партии отреагировали на поведение своего депутата.

Сценарист "Телебачення Торонто", известный стендапер Влад Капица обвинил депутата Киевсовета от "Голоса" Константина Богатова в избиении, поскольку мужчине не понравился мат во время его выступления 14 февраля в арт-центре "Братислава".

Об этом Капица заявил в Facebook.

На опубликованных видео Богатов упрекает Капицу и его команду в употребленной на сцене ругани.

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"Это не то место, где так себя ведут. Ему разрешили в качестве стендапера здесь выступить. Здесь общественно-культурный центр. Здесь на сцене должно что-то другое идти, не маты, не сплошные маты", – начал депутат.

При этом Капица отметил, что билеты специально промаркированы отметкой "16+". Однако Богатов не унимался и утверждал, что ругань оскорбляет зрителей.

Капица на видео заявил, что Богатов ударил его "в голову с кулака". На эти слова отреагировала жена депутата и продолжила, что комику нужно просмотреть текст своего выступления и избегать бранных слов, и что стендапер "может только выражаться матами".

Комик предположил, что депутат был пьян.

"Он меня только что въеб*л, и я хочу тоже очень ему въеб*ть. У нас здесь есть администрация (заведения – УНИАН), которая ничего не решает", – пояснил Капица.

Кроме того, депутат вступил в спор со зрителями, которые ответили, что они "хотят это слушать", на что Богатов ответил: "Нет".

Также команда Капицы отметила, что депутат с женой пришли на мероприятие без билетов, их привели из-за контактов с руководством заведения, где проходил концерт. Богатов в очередной раз набросился на комика, когда тот спросил: "Какой мем про вас сделать?". Капица отметил, что полиция вывела дебошира из зала.

Что говорят в партии

Киевская организация партии "Голос" осудила действия своего депутата. В заявлении также говорится, что политсила считает недопустимым поведение Богатова, и извинилась перед Капицей.

"Подобное поведение Константина Богатова несовместимо с ценностями партии "Голос". На ближайшем собрании фракции "Голоса" в Киевсовете и сборах Киевской городской территориальной организации партии поведение господина Богатова получит надлежащую оценку, о чем партия сообщит отдельно", – пишет пресс-служба организации.

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Автор: УНИАН