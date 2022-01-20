По словам сестры пострадавшей, медики в горнолыжном комплексе не дежурили, а "скорая" ехала два часа.

Жительница Харькова получила тяжелую травму во время тюбинга в популярном горнолыжном комплексе "Харьковская Швейцария". Сейчас Надежда в коме с черепно-мозговой травмой.

Тюбинг - это катание на надувных санках, тюбах, по снегу или по воде. Как пишет издание Newsroom, родственники пострадавшей винят сотрудников комплекса в несоблюдении правил безопасности.

По словам сестры травмированной, Татьяны Ищенко, все случилось днем в воскресенье, 16 января. Надежда с сыном спускались с горы, вылетели, и тюба перевернулась.

Окружающие подбежали, чтобы оказать помощь, стали кричать, требовать остановить катание и не пускать людей на трассу, однако сотрудники продолжили выдавать снаряжение посетителям. В тот момент с горы на большой скорости съехал мужчина и врезался в Надежду.

Татьяна говорит, что после удара ее сестру нельзя было трогать и следовало максимально сохранять в покое. Работники комплекса долго не приходили, а когда пришли, попытались посадить Надежду, поднять и даже тащили ее. При этом медики на месте, как утверждается, не дежурили.

"Трасса не подготовлена, техники безопасности нет, заградительные сетки отсутствуют, персонал не инструктирован, врача и медпомощи тоже нет", - утверждает сестра пострадавшей.

Отмечается, что из-за пробок в выходной день скорая помощь добралась к месту происшествия только спустя два часа.

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По словам сестры, представители курорта не отвечают на сообщения и не выходят на связь с родственниками. Журналистам также дозвониться не удалось.

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