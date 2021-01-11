По словам очевидцев происшествия, ребенок остался жив, с травмами грудной клетки его доставили в больницу.

На Чигиринском водохранилище в Приамурье (Россия) родители привязали к автомобилю так называемую «ватрушку» (надувной круг), на которую посадили своего ребенка. Однако забава едва не обернулась трагедией - ребенка сбил мимо проезжающий автомобиль.

Момент инцидента попал на видео, которое выложили в соцсети.

На записи видно, белый автомобиль, к которому пристегнута «ватрушка» с ребенком, заносит, из-за чего он оказывается на пути другой машины – и эта машина врезается в тюбинг.

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По словам очевидцев происшествия, ребенок остался жив, с травмами грудной клетки его доставили в больницу.

«Происшествие случилось 10 января в 15:50. В нём участвовали два автомобиля: Nissan X-Trail и Subaru Forester. В результате ДТП ребёнок 2010 года рождения получил травмы, - уточнили в управлении МВД по Амурской области.

В социальных сетях бурно отреагировали на инцидент.

«Машины отобрать в доход государства, права пожизненно забрать. Что один ребёнка катает среди кучи машин, что другой несётся словно один в поле», - прокомментировал в Instagram один из пользователей.

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Автор: УНИАН