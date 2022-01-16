По словам врачей, обе пострадавшие сейчас в сознании, но получили психологическую травму.

В Карпатах во время восхождения на Говерлу под лавину попала женщина с ребенком.

Об этом рассказал директор Яремчанской центральной городской больницы на Ивано-Франковщине, куда госпитализировали пострадавших, Александр Соколовский, пишет "Суспильне".

"15 января медики "скорой" привезли двух пациентов - 49-летнюю женщину и 12-летнего ребенка. У ребенка - травма руки, состояние удовлетворительное. У женщины - травма позвоночника. Они рассказали, что, когда совершали восхождение на Говерлу, сошла лавина. Пациентов обследуют медики, они в сознании, но имеют психологическую травму", - сообщил Соколовский.

По состоянию на вечер 15 января пресс-секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области Кристина Перцович отмечала, что по поводу этой ситуации к спасателям никто не обращался, и чрезвычайников к помощи не привлекали.

Накануне Отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра предупреждал о снеголавинной опасности в высокогорье и рекомендовал туристам воздержаться от походов в горы.

"Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), ожидается 15-16 января на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей, в горах Черновицкой, в среднегорье Львовской областей", - информировали специалисты.

Читайте также"Елкопад" в Украине: в нескольких городах ветер повалил новогодние деревья (фото, видео)Как сообщал УНИАН, ранее во время восхождения на Говерлу погибла женщина из Одесской области, а ее сын и невестка - травмировались. В горах была очень плохая погода, сильный штормовой ветер. Из-за гибели туристки полиция открыла дело.

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