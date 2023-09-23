Сейчас по этому делу разбираются ГБР и сами же полицейские.

В Ивано-Франковской области полицейский за рулем автомобиля насмерть сбил подростка. Об этом сообщает областное управление Национальной полиции.

Трагедия произошла около 22:20 в пятницу в селе Ценява Коломыйского района. "Водитель автомобиля "BMW", находясь вне службы, на неосвещенном участке дороги совершил наезд на парня. От полученных травм 16-летний подросток погиб", - говорится в сообщении.

В полиции утверждают, что их работник, находившийся за рулем, был трезв – это показала проверка на месте происшествия.

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Сейчас по этому ДТП прикарпатская полиция проводит служебное расследование. В свою очередь Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело.

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Как писал УНИАН, в начале сентября в Великобритании в страшном ДТП погибла украинка и двое ее детей. Автобус, в котором ехала семья, столкнулся с двумя автомобилями. Но был еще третий ребенок. Девушка-подросток выжила в этой аварии, но теперь осталась круглой сиротой, ведь отец семейства несколько месяцев назад также погиб в автокатастрофе.

Также мы рассказывали, что в Черногории пассажирский автобус упал в пропасть. В результате аварии погибли два человека, было много раненых. Среди пострадавших оказался и мужчина из Украины. Из-за тяжелых травм врачам пришлось ампутировать ему левую ногу.

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