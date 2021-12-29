Нарушителей передали под надзор родителей, но ограничили их передвижения в вечернее время.

На Прикарпатье трое подростков 13 и 14 лет изувечили семейный склеп, а потом фотографировались с черепом покойника. Дело рассмотрел суд.

Об этом сообщает прокуратура Ивано-Франковской области.

События произошли в августе 2021 года в Коломые. Трое подростков пришли на местное кладбище, оттащили бетонную плиту семейного склепа, открыли крышку гроба и достали останки умершего человека.

Читайте такжеВ Днепре школьница вколола в губы косметическое масло-ей сделали уже три операции (видео)Даже этого подросткам показалось мало. Они взяли череп покойника и начали делать фото и видео, чтобы похвастаться этим в социальных сетях.

Суд передал нарушителей под надзор родителей и запретил им выходить из дома вечером до мая 2022 года.

Как сообщал УНИАН, ранее в Кривом Роге Днепропетровской области подростки на кладбище устроили съемки для соцсети Instagram. В сети сообщили, что устроила съемки компания, которая часто гуляет по кладбищам

Вас также могут заинтересовать новости: