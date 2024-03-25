Он называет это возвращением "кармических долгов".

Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк высказался о ликвидации и покушениях на российских пособников, участвовавших в агрессии против Украины.

Он не подтвердил, что за этими операциями стоит Служба безопасности, однако рассказал некоторые отдельные детали. "Они отдают кармические долги перед украинским народом. Точка", - пояснил Малюк в интервью ICTV.

Малюк напомнил, что бывший народный депутат Украины Илья Кива долгое время работал на Россию. По его словам, кроме участия в ИПСО, Кива курировал ряд агентурных проникновений, а также занимался подготовкой диверсионных актов.

Видео дня

"Оружие калибром 9×19 мм, короткое, нарезное. Сработали в район грудной клетки с последующим контрольным выстрелом в голову. И он остался навсегда рядом с местом своего проживания в Подмосковье", - сказал Малюк.

"Военкор" Владлен Татарский, которого считали "рупором Донбасса", хвастался убийствами и преступлениями против украинцев. По словам главы СБУ, в статуэтке, которую тот получил, было 400 грамм термобарического боеприпаса.

"Он ввел такую андеграундную, тюремную субкультуру, организовав изнасилование украинских пленных. Поэтому он кармически ответил перед украинским народом... Она (статуэтка - УНИАН) сработала как бритва по отношению к нему", - добавил он.

Российский писатель Захар Прилепин, который хвастался убийствами и призывал уничтожать украинцев, является одним из идеологов "русского мира". "Он ехал на свою дачу и по дороге сработала соответствующая танковая мина. В тот день за рулем был его водитель, также военный преступник, который убивал наших сограждан. Водитель погиб на месте, Прилепин был существенно и тяжело ранен. Очень травмирован был его таз, ноги и, извините, он остался без гениталий", - говорит Малюк.

"Министра внутренних дел" так называемой ЛНР Игоря Корнета, который лично организовывал пытки украинцев, подорвали в барбершопе. Он остался жив, однако получил инвалидность. А генпрокурор т.н. ЛНР Сергей Горенко, который приговаривал к смертной казни украинских военных, погиб от 800 грамм пластида, добавил глава СБУ.

Что известно об убийстве Ильи Кивы:

Бывшего народного депутата в Украине заочно приговорили к 14 годам лишения свободы.

После начала полномасштабной войны он оправдывал российскую агрессию и призывал наносить по стране ракетные удары.

6 декабря стало известно, что в Подмосковье нашли тело Кивы. В России заявляли, что его застрелили во время прогулки.

Вас также могут заинтересовать новости: