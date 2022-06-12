Зловмисники за "визволення" з полону просили від 50 до 200 тисяч гривень.

На Запорожье были изобличены злоумышленники, которые звонили родным и близким воинов ВСУ и предлагали свою "помощь" в якобы освобождении их из плена.

Об этом говорится в сообщении СБУ в социальной сети Facebook.

"За это мошенники требовали отдельную плату. Расценки разнились и в большинстве случаев зависели от эмоционального состояния родственников", - отмечается в сообщении.

В частности, среди псевдоуслуг, которые предлагали мошенники:

телефонный разговор с пленным, за который просили от 10 до 50 тысяч гривен;

освобождение из плена, которое оценили в сумму от 50 до 200 тысяч гривен;

перевозка тела погибшего - до 10 тысяч гривен.

"Конечно, ни одно из этих мифических обещаний злоумышленники не могли выполнить. А после получения денег, которые им пересылали онлайн, - просто исчезали со связи. Для правдоподобия своих слов мошенники мониторили Интернет, где собирали данные о без вести пропавших или погибших украинских бойцах и их семьях. Организатором схемы оказался мужчина, который сейчас находится во временно оккупированном Мариуполе. Он недавно вышел из тюрьмы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Запорожье у него была сообщница, которая отвечала за финансовую составляющую и обеспечивала мобильные звонки, постоянно меняя номера и операторов связи.

В то же время, ее задержали спецназовцы СБУ.

В ходе обыска у подозреваемой изъято:

компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности;

большое количество мобильных телефонов и сим-карт;

банковские карты для получения платежей;

четверть миллиона гривен наличными.

Также в рамках уголовного производства устанавливаются все потерпевшие лица и принимаются меры для привлечения к ответственности других участников схемы.

В СБУ отмечают, что вопрос освобождения военнопленных находится в исключительной компетенции органов государственной власти.

"Если вы или ваши знакомые попали в ситуацию, когда неизвестные требуют деньги за "освобождение" родственника из плена, немедленно обращайтесь к Объединенного центра по поиску и освобождению пленных: +38 067 650-83-32; +38 098 087-36-01; или на электронный адрес united.centre.ssu@gmail.com", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее мошенники в Telegram-каналах распространяют фейк об эвакуации из оккупированного Мариуполя. Преступники предлагают услуги собственных перевозчиков за деньги и якобы будут приобщаться к колонне.

Вас также могут заинтересовать новости: