Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко отмечает, что никакой эвакуации из города пока не планируется.

Мошенники в Telegram-каналах распространяют фейк об эвакуации из оккупированного Мариуполя.

Об этом в Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Некоторые Telegram-каналы распространяют фейковую информацию об организации эвакуации из Мариуполя, из района Порт-Сити, в Запорожье под патронатом ООН и Красного Креста. Предлагают услуги собственных перевозчиков за деньги и якобы будут приобщаться к колонне. При этом ссылаются, в частности, на мой Telegram-канал. Эта информация является сознательным обманом, направленным на получение денег за перевозку с оккупированных территорий без предоставления услуги. Фактически – это мошенничество. Телефон мошенников - +30683279596", - отметил он.

Андрющенко подчеркнул, что никакой эвакуации из города пока не планируется.

"Никакой эвакуации из Мариуполя пока не планируется. Никаких сообщений об этом не было. Не верьте мошенникам – проверяйте информацию исключительно на официальных источниках или источниках с проверенным доверием. Берегите себя и близких!", - написал советник мэра.

Как сообщал УНИАН, в оккупированном Мариуполе жители вынуждены по несколько дней стоять в очередях за питьевую воду.

Вас также могут заинтересовать новости: