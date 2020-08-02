В Киеве ночью мужчина разбил пункт въезда на Труханов остров и попал на видео

По словам мэра столицы, личность разрушителя установили, его задержала полиция.

Ночью в Киеве на въезде на Труханов остров человек разбил оборудование автоматической системы пункта пропуска, нанеся громаде столицы ущерб на сумму почти 300 тысяч гривен.

Об этом в Telegram-канале сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Опять случай вандализма в столице. Вчера, около полуночи, на пункте въезда на Труханов остров мужчина варварски разбил оборудование автоматической системы. В частности, шлагбаум, светофор, две камеры, контроллер болард и другие технические средства. Материальный ущерб в результате поврежденного коммунального имущества, по предварительным расчетам, - почти 300 тысяч гривен ", - сообщил он.

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По словам мэра, сейчас коммунальщики работают над восстановлением системы.

Также Кличко сообщил, что личность разрушителя установили, его задержала полиция. "И я лично проконтролирую, чтобы это дело дошло до суда", - подчеркнул Кличко.

Мэр отметил, что система ограниченного доступа автомобилей и контроля скорости на Трухановом острове установлена для того, чтобы киевляне занимались спортом, активно и безопасно отдыхали. "Но, к сожалению, есть люди, которые разрушают то, что создано за счет громады и для громады столицы. Эти варвары должны знать, что придется отвечать за подобные действия. Тогда будут думать, стоит ли "самоутверждаться" таким образом", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, на столичном Майдане Незалежности в ночь на 20 января разбили стеклянные двери в подземный торговый центр «Глобус».

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