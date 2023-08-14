Имущество бывшего генерал-майора СБУ должны конфисковать.

В Украине к 12 годам за решеткой за госизмену и покушение на террористический акт в интересах России осудили бывшего генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова.

Как сообщает Офис генпрокурора, суд признал виновным бывшего первого заместителя руководителя Центра специальных операций "А" СБУ в государственной измене, законченном покушении на совершение террористического акта, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

"Он приговорен к 12 годам за решеткой с конфискацией имущества", - рассказали в ОГПУ.

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Отмечается, что в суде прокурорами было доказано, что генерал-майор СБУ собирал информацию, которая составляла государственную тайну, и передавал ее представителям РФ.

По заданию россиян, Шайтанов также искал среди бывших военнослужащих СБУ исполнителей для совершения теракта.

"Его целью было убийство майора ВС Чеченской Республики Ичкерия (Адама Осмаева - УНИАН), который с февраля 2015 года во время войны на востоке Украины возглавлял Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева. Тогда правоохранители предотвратили убийство, запланированное спецслужбами РФ", - напомнили прокуроры.

Уточняется, что сейчас уголовное производство в отношении российского ФСБшника, завербовавшего Шайтанова, находится на заочном рассмотрении в суде.

Дело Валерия Шайтанова - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, Валерия Шайтанова контрразведчики СБУ задержали 14 апреля 2020 года. По заданию российских спецслужб, он планировал теракты на территории Украины. За это ФСБшник гарантировал Шайтанову вознаграждение в размере 200 тыс. долларов и получение паспорта гражданина РФ. Для выполнения преступления Шайтанов специально подобрал одного из бывших бойцов спецподразделений СБУ.

Шайтанова подозревают в том, что по заданию россиян он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

Кроме того, бывший силовик собирал и передавал ФСБ РФ информацию о тайных операциях в районе АТО/ООС и привлеченным к ним сотрудникам; международном сотрудничестве отечественных спецслужб в сфере нацбезопасности и обороны; сотрудниках СБУ и разведчиках; вербовал старших офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ. С 15 апреля 2020 года Шайтанов находится под стражей.

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