ДТП произошло, когда медики возвращались с вызова.

Смертельная авария со скорой произошла в Житомире. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек, которого везли в больницу.

Об этом сообщает "Суспільне".

Авария произошла днем 11 сентября. Скорая возвращался с вызова и везла пациента в больницу. Внезапно авто медиков столкнулось с Volkswagen Passat.

В результате аварии погиб человек, которого перевозил спецавтомобиль.

Читайте такжеВ центре Харькова штанга троллейбуса разбила голову женщине: жуткий инцидент показали на видеоНа месте происшествия работали следователи.

Других подробностей смертельного дорожно-транспортного происшествия не сообщают.

Как ранее сообщал УНИАН, в Житомире молодой водитель переехал трехлетнюю девочку на автостоянке торгово-развлекательного комплекса. Дорожно-транспортное происшествие случилось в четверг, 9 сентября, около 15:20. 19-летний водитель автомобиля Opel, двигаясь назад при выезде с парковки, совершил наезд на ребенка, который находился позади автомобиля.

В результате ДТП 3-летняя девочка получила телесные повреждения. Ребенок доставлен и госпитализирован в местную детскую больницу.

Автор: Анастасия Горбачева