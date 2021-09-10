В Житомире молодой водитель переехал трехлетнюю девочку на автостоянке торгово-развлекательного комплекса.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в четверг, 9 сентября, около 15:20. 19-летний водитель автомобиля Opel, двигаясь назад при выезде с парковки, совершил наезд на ребенка, который находился позади автомобиля.
В результате ДТП 3-летняя девочка получила телесные повреждения. Ребенок доставлен и госпитализирован в местную детскую больницу.
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Сейчас продолжается выяснение причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, на днях в Одесской области подросток на мопеде тяжело травмировал 7-летнюю девочку. 15-летний подросток сбил ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали, сейчас она в тяжелом состоянии в больнице.
Как сообщают в социальных сетях очевидцы, ДТП произошло в центре Килии. Когда местная жительница, ученица 3-го класса Екатерина Борщ переходила дорогу, ее сбил мопед. Она упала и сильно ударилась головой, после чего впала в кому. Ее доставили в местную больницу, а затем перевезли в Одесскую областную клиническую больницу. Сейчас ребенок вышел из комы.