В Запорожской области спасают 6-летнюю Софию - ребенка укусила змея.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как отмечается, в реанимацию девочка попала после укуса гадюки.
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Инцидент произошел в Энергодаре, там детский дом семейного типа выехал на природу. Пока взрослые разворачивали палатки, малыши заметили пресмыкающееся, висевшее на дереве. Дети стали спорить, кто из них самый храбрый и сможет коснуться гадюки. Первой вызвалась Софийка. Как только она протянула руку - получила укус за палец.
Девочка доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. Ребенку ввели специальную сыворотку против змеиного яда. Сейчас, говорят врачи, ее состояние улучшилось.
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