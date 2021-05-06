Девочке ввели специальную сыворотку против змеиного яда.

В Запорожской области спасают 6-летнюю Софию - ребенка укусила змея.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, в реанимацию девочка попала после укуса гадюки.

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Инцидент произошел в Энергодаре, там детский дом семейного типа выехал на природу. Пока взрослые разворачивали палатки, малыши заметили пресмыкающееся, висевшее на дереве. Дети стали спорить, кто из них самый храбрый и сможет коснуться гадюки. Первой вызвалась Софийка. Как только она протянула руку - получила укус за палец.

Девочка доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. Ребенку ввели специальную сыворотку против змеиного яда. Сейчас, говорят врачи, ее состояние улучшилось.

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Автор: Екатерина Лиманская