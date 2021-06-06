Родственники умершего обвиняют медиков в его смерти и хотят забрать тело.

В Запорожье родственники умершего едва не устроили самосуд медикам.

Видео инцидента опубликовано на Instagram_странице its_zp.

Инцидент произошел на улице Школьной.

«Мужчине стало плохо, сотрудники скорой попытались его спасти, но безрезультатно. Умер. В результате родственники умершего попытались напасть на медиков, обвиняют их в его смерти и хотят забрать тело», - говорится в сообщении.

На место инцидента с целью охраны медиков прибыли правоохранители.

Позже стало известно, что медики сняли халаты, пересели из спецтранспорта в обычный автомобиль и уехали.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко