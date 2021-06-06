На помощь медикам прибыли правоохранители / скриншот из видео
В Запорожье родственники умершего едва не устроили самосуд медикам.
Видео инцидента опубликовано на Instagram_странице its_zp.
Инцидент произошел на улице Школьной.
«Мужчине стало плохо, сотрудники скорой попытались его спасти, но безрезультатно. Умер. В результате родственники умершего попытались напасть на медиков, обвиняют их в его смерти и хотят забрать тело», - говорится в сообщении.
На место инцидента с целью охраны медиков прибыли правоохранители.
Позже стало известно, что медики сняли халаты, пересели из спецтранспорта в обычный автомобиль и уехали.
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