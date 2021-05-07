Мужчинам грозит пожизненное заключение.

В Киеве двое местных жителей подожгли мужчину, который накануне оскорбил сына одного из них. Пострадавшего из 80% ожогами кожи спасти не удалось.

Об этом говорится в сообщении ГУНП в Киевской области.

Спасателей, врачей и полицию на проспект Георгия Гонгадзе вызвали прохожие, которые заметили человека в огне, звавшего на помощь. Поиски злоумышленников длились два часа.

Читайте такжеВ Киеве возле прокуратуры заметили трех воровок: задерживать их пришлось прокурорам (фото)Нападавшие пришли в недострой к 41-летнему мужчине, поссорились с ним, избили и подожгли. Свои действия объяснили тем, что потерпевший якобы оскорбил сына одного из них, из-за чего те решили ему отомстить. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Следователи задержали правонарушителей в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ими оказались уроженцы Киева, 1997 и 2002 годов рождения, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности.

По данному факту открыто уголовное производство по части второй статьи 15 пункта четвертом и двенадцатом статьи 115 (Умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц и с особой жестокостью) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас следователи готовят сообщение о подозрении задержанным и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. За совершение тяжкого преступления фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

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Автор: Яна Ставская