Пострадавший выжил, но причины семейного конфликта не назвал.

В Сумской области 21-летняя девушка с ножом набросилась на своего 38-летнего брата. За содеянное ей грозит до восьми лет заключение.

Об этом сообщили в полиции области.

Инцидент произошел в селе Сагаровка в разгар семейного застолья. Брат с сестрой вдвоем распивали спиртные напитки. Внезапно между ними возник конфликт, и 21-летняя девушка схватилась за нож.

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"Я взяла ножик, он упал на диван, и я ножиком его ударила. Когда он закричал, я позвала маму и вытащила ножик из его живота. Затем взяла перекись водорода и начала промывать рану", – призналась девушка.

Мужчину экстренно госпитализировали. К счастью, медики среагировали вовремя. Сейчас состояние мужчины оценивается как стабильное. Что стало причиной семейного конфликта, он не рассказал.

Полиция открыла уголовное производство в отношении 21-летней девушки по ст. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. За содеянное девушка может оказаться за решеткой на срок от пяти до восьми лет.

Как сообщал УНИАН, правоохранители Кривого Рога задержали двух несовершеннолетних 2006 года рождения за нападение на 48-летнюю женщину, в частности, избиение, изнасилование и ограбление.

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Автор: Марта Гичко