До того, как попасть в больницу, девочки ели грибы, рассказала их мать.

В городе Гайсин Винницкой области в воскресенье, 5 сентября, в реанимацию центральной больницы попали две сестры – одной госпитализированной 4 года, а другому – 13. У девочек были симптомы острого отравления неизвестным веществом.

Сестры умерли во время оказания медпомощи, правоохранители проверяют профессиональность действий медиков, сообщили во вторник, 7 сентября, в Главном управлении Нацполиции в регионе.

В полиции добавили, что дети могли отравиться грибами или лесными ягодами.

В больницу также попал 12-летний брат девочек.

После смерти сестер правоохранители начали производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса. Назначен ряд экспертиз. Окончательную причину смерти детей могут установить судмедэксперты.

В больнице оказались дети из многодетной семьи из села Крутогорб, пишет vinnitsa.info. По сведениям издания, одна из сестер умерла 5 сентября, а другой не стало 6 числа.

Мать говорила, что до того, как попасть в больницу, дети ели лесные ягоды и грибы.

Стоит отметить, что детям до 12 лет врачи не рекомендуют употреблять любые грибы.

Напомним, в Украине за умышленное убийство двух или более человек грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Автор: Екатерина Присяжнюк