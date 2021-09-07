В городе Гайсин Винницкой области в воскресенье, 5 сентября, в реанимацию центральной больницы попали две сестры – одной госпитализированной 4 года, а другому – 13. У девочек были симптомы острого отравления неизвестным веществом.
Сестры умерли во время оказания медпомощи, правоохранители проверяют профессиональность действий медиков, сообщили во вторник, 7 сентября, в Главном управлении Нацполиции в регионе.
В полиции добавили, что дети могли отравиться грибами или лесными ягодами.
В больницу также попал 12-летний брат девочек.
После смерти сестер правоохранители начали производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса. Назначен ряд экспертиз. Окончательную причину смерти детей могут установить судмедэксперты.
В больнице оказались дети из многодетной семьи из села Крутогорб, пишет vinnitsa.info. По сведениям издания, одна из сестер умерла 5 сентября, а другой не стало 6 числа.
Мать говорила, что до того, как попасть в больницу, дети ели лесные ягоды и грибы.
Стоит отметить, что детям до 12 лет врачи не рекомендуют употреблять любые грибы.
Напомним, в Украине за умышленное убийство двух или более человек грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.