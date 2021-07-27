Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

В Одессе пятеро детей отравились едой в больнице.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

По предварительным данным, дети в возрасте от 4 до 14 лет получили пищевое отравление после употребления пищи в столовой детского медицинского учреждения, в котором находились на стационарном лечении.

"Детям оказана неотложная медицинская помощь. По данному факту проводится проверка", - констатировали в полиции.

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В полиции уточнили, что ЧП произошло в детской областной клинической больнице. Маленькие пациенты почувствовали себя плохо после того, как их накормили обедом от фирмы-поставщика.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одессе "заминировали" мэрию. Спасателям пришлось эвакуировать около 200 человек.

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Автор: Лариса Козовая