В Одессе пятеро детей отравились едой в больнице.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.
По предварительным данным, дети в возрасте от 4 до 14 лет получили пищевое отравление после употребления пищи в столовой детского медицинского учреждения, в котором находились на стационарном лечении.
"Детям оказана неотложная медицинская помощь. По данному факту проводится проверка", - констатировали в полиции.
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В полиции уточнили, что ЧП произошло в детской областной клинической больнице. Маленькие пациенты почувствовали себя плохо после того, как их накормили обедом от фирмы-поставщика.
Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одессе "заминировали" мэрию. Спасателям пришлось эвакуировать около 200 человек.
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