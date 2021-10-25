Водителя привезли в больницу, куда попал пострадавший после инцидента.

В Винницкой области наказали водителя маршрутки, который не захотел везти по льготному удостоверению ветерана войны на Донбассе.

Как сообщает "Реал", инцидент с избиением произошел в селе Жаданы Ильинецкой громады. Участник АТО Николай Стельмащук был избит маршрутчиком на глазах у многочисленных свидетелей. Водитель выволок его из салона и избивал возле своего транспортного средства - повалил на землю и бил ногами. Неадекватную реакцию у него вызвало удостоверение УБД и просьба о льготном проезде.

На место инцидента прибыли медики и полиция, пострадавшего забрали в больницу.

Вскоре водителя разыскали побратимы избитого и привезли его к пострадавшему в палату. В сети уже показали видео их общения - маршрутчика заставили встать на колени и извиниться.

Обращался ли пострадавший в полицию с заявлением - не сообщается.

Как сообщал УНИАН, на Волыни получила продолжения скандальная история с ромами, которые сначала избили ветерана АТО, а затем извинялись на коленях. Мужчины решили отомстить военным, и жестоко их избили. Ромы, избивая ветеранов, называли их "нацистами и фашистами".

Автор: Виолетта Орлова